Arrivano conferme: Castaldo-Salernitana, si può fare L'agente apre al clamoroso trasferimento, la dirigenza granata ci pensa

Quando l'altro giorno parlammo in anteprima del possibile trasferimento di Gigi Castaldo alla Salernitana la notizia fece rapidamente il giro del web, migliaia e migliaia di click e commenti quasi tutti negativi in virtù dei trascorsi in maglia biancoverde di un calciatore che, se in forma, ha dimostrato invece di poter fare ancora la differenza e di essere tra i calciatori più forti della categoria. Al momento non è stato raggiunto l'accordo con l'Avellino per un rinnovo che sembrava scontato: Castaldo ha ancora un anno di contratto, ma chiede il prolungamento almeno fino a giugno del 2021 a cifre importanti, ma la proposta di Taccone non è stata ritenuta soddisfacente e tutto potrebbe ancora accadere. Se Capuano non dovesse andare a Caserta sfumerebbe anche la pista più concreta e così il procuratore potrebbe approfondire il discorso avviato con il direttore sportivo Fabiani nella prima settimana di giugno, quando ci fu una chiacchierata informale e la promessa di aggiornarsi nuovamente a fine mese. Alcuni portali biancoverdi riporterebbero addirittura le parole dell'agente che, a quanto pare, avrebbe indicato nella piazza di Salerno una destinazione gradita, addirittura più che probabile dal momento che il suo assistito vuole mantenere la categoria. Sarebbe la prima scelta della Ternana in caso di ripescaggio, Pescara e Spezia ci starebbero pensando, ma Castaldo gradirebbe restare in Campania. Al momento resta una suggestione, ma la notizia era quanto mai veritiera e gli sviluppi potrebbero essere clamorosi. Seguiranno aggiornamenti.

Gaetano Ferraiuolo