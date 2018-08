Salernitana: rinnovo con Raffaele Pucino I dettagli della conferma per l'esterno casertano con il club granata

Dopo alcuni rumors estivi di un interesse del Brescia, il comunicato di questa mattina spazza via tutte le voci di mercato. Raffaele Pucino resterà in granata. La Salernitana ha annunciato il rinnovo contrattuale dell'esterno casertano.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver rinnovato l’accordo con il difensore classe ’91 Raffaele Pucino fino alla stagione 2020/2021": questa la nota diffusa sul sito ufficiale del club di via Allende che vivrà altre tre stagioni con la società di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. E' attesa per gli ultimi potenziali colpi di mercato del direttore sportivo Angelo Fabiani, ma le ultime ore della sessione estiva riserveranno anche diverse uscite dalla rosa, con il ricollocamento di alcune pedine in esubero. Approfondimenti e il focus su quanto avvenuto nell'ultimo giorno di mercato, in serata, su 696 TV OttoChannel, con lo Speciale Mercato.

Redazione Sport