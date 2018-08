Di Gennaro: "Ho scelto la Salernitana per essere protagonista" Cala il sipario sul mercato: le ufficialità dopo l'ultimo giorno di sessione estiva

"Ringrazio innanzitutto la Proprietà, Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, per avermi dato la possibilità di vestire la maglia granata". Davide Di Gennaro ha commentato così l'accordo con la Salernitana. Il centrocampista classe '88 raggiunge il gruppo di Stefano Colantuono con un trasferimento a titolo temporaneo dalla Lazio: "Ho scelto personalmente la Salernitana, ci tenevo fortemente e credo molto nelle persone e nel progetto che mi ha illustrato il Direttore Fabiani. Vivo di emozioni e credo che una piazza calorosa come quella di Salerno possa regalarmi tanto. Arrivo con grande entusiasmo portando la mia esperienza e con la voglia di dare il massimo per questa maglia. Avevo diverse proposte da squadre di categoria superiore ma avevo bisogno di nuovi stimoli e dopo l’annata passata sentivo il bisogno di sentirmi di nuovo protagonista e credo che Salerno possa darmi tutto questo”.

Nella giornata di ieri, sono arrivate anche altre ufficialità: trasferimenti a titolo temporaneo dalla Lazio anche per l'attaccante classe '99, André Anderson, e per il difensore classe '95, Djavan Anderson. Sul fronte ufficiali, prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Foggia per Emanuele Cicerelli. Trasferimento a titolo definitivo per Nunzio Di Roberto alla Juve Stabia. Stessa formula per Antonio Zito che saluta Salerno e firma per la Casertana.

Allenamenti - Ieri mattina, al campo “Mary Rosy”, la Salernitana ha aperto la seduta di allenamento con una fase di riscaldamento seguita da un lavoro atletico. Nella fase finale, seduta con partite ad alta intensità. In mattinata, alle 10, nuovo allenamento al campo “Mary Rosy” a porte chiuse.

Redazione Sport