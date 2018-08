Salernitana: serata di gala, 4-1 al Monopoli L'esordio nella nuova B si avvicina: subito a segno André Anderson

La Salernitana batte il Monopoli nel test amichevole, disputato all'Arechi, nella serata di presentazione della nuova rosa granata al pubblico. Risultato finale di 4-1 per i ragazzi di Stefano Colantuono che firmano la prima rete al 7' con Castiglia, pronto a colpire scaricando un gran sinistro: l'estremo difensore dei pugliesi, Pissardo, ci prova, ma la palla termina in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Il Monopoli non si perde d'animo e realizza il pari sul finale del primo tempo. Sounas, che poco prima aveva spaventato Micai, va di testa a sorprendere il portiere granata sul secondo palo per l'1-1. Nella ripresa, con i primi minuti all'Arechi per Di Gennaro, dopo il primo tentativo firmato da Casasola su un corner, Vitale colpisce il palo su punizione. Al 20' del secondo tempo, la Salernitana torna avanti con il colpo di testa, questa volta, vincente di Casasola. Negli ultimi minuti, i granata dilagano con le reti di Mazzarani e André Anderson. Il brasiliano va subito a segno per il 4-1 finale.

Salernitana-Monopoli 4-1

Reti: 7’ pt Castiglia, 45’ pt Sounas, 20’ st Casasola, 44’ st Mazzarani, 47’ st A. Anderson.

Salernitana: Micai (1’ st Vannucchi), Pucino, Casasola, Mantovani (1’ st Gigliotti), Perticone (17’ st Migliorini), Schiavi (1’ st Di Gennaro), Castiglia (1’ st Vuletich), Akpa Akpro (1’ st Palumbo), Jallow (1’ st Vitale), Di Tacchio (1’ st Odjer, 28’ st Mazzarani), Djuric (1’ st Bocalon, 38’ st Anderson A.). A disposizione: Orlando, Galeotafiore, Russo, Urso. All. Colantuono.

Monopoli: Pissardo, Gatti (15’ st Longo), Scoppa, Zampa (30’ st Berardi), De Angelis (30’ st Paolucci), Sounas, Mendicino (15’ st Mangni), Bei, Donnarumma, Rota, De Franco. A disposizione: Saloni, Gallitelli, Mavretic, Mangione, Pierfederici. All. Scienza.

Arbitro: Federico Dionisi di L’Aquila.

Assistenti: Orlando Pagnotta (sez. Nocera Inferiore) - Manuel Robilotta (sez. Sala Consilina).

Angoli: 4 - 0

Recupero: 3’ st.

Spettatori: 3110

Redazione Sport