Vuletich: "Grandi obiettivi. E' bello giocare qui" Salernitana-Palermo 0-0: il post-gara, il commento dell'attaccante granata

"L'ambiente dell'Arechi è spettacolare: i tifosi e la loro coreografia, sono senza parole". Emozionato per tutto quello che è stato il debutto, Agustin Vuletich che ha commentato così il pari tra la sua Salernitana e il Palermo, match in cui è partito titolare al fianco di Djuric: "Non cambio molto giocare con Djuric. Se lui predilige lo stare in area, io posso giocare da seconda punta. Giocando con un compagno di reparto dalle caratteristiche diverse posso fare il centravanti. Sono a completa disposizione della squadra e del mister".

Sul cambio di passo nella ripresa: "Nel primo tempo abbiamo lasciato campo al Palermo. Qui, a casa nostra, dobbiamo provare a vincere sempre, ma il pareggio penso sia un buon risultato. Abbiamo grandi obiettivi ed è bello stare qui. Nella stagione del centenario abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di importante".

Redazione Sport