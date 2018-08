Migliorini: "Molto bene nella ripresa. Era solo l'esordio" Salernitana-Palermo 0-0: il post-gara, il commento del difensore granata

"Nel primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento attendista anche perché era stato deciso di sviluppare il match in questo modo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio". Questo il commento di Marco Migliorini per Salernitana-Palermo 0-0: "Era solo il primo match per tanti, anche per me che arrivo da un'estate tribolata. Tutto sommato, possiamo ritenerci soddisfatti. E' stato un bel pomeriggio di sport. Questo entusiasmo va tenuto per confermare un ambiente difficile per gli avversari. Salerno è una piazza che ci regala responsabilità e dobbiamo fare bene per i tifosi".

Redazione Sport