Colantuono: "Curva super. Ho un gruppo che vuole crescere" Salernitana-Palermo 0-0: il post-gara, il commento del tecnico granata

"La curva ha offerto un grande spettacolo. Sono da tempo nel mondo del calcio ed è raro vedere cose del genere. Si sta creando un bel rapporto con il pubblico: un aspetto fondamentale per fare grandi cose". Stefano Colantuono ha parlato così al termine di Salernitana-Palermo 0-0: "Nel primo tempo abbiamo pagato un po' l'esordio. Si doveva rompere il ghiaccio. C'erano diversi giocatori alla prima. Sono soddisfatto per come siamo usciti compatti dalle difficoltà. Nella ripresa abbiamo fatto molto bene con diverse occasioni. E ricordo che il Palermo è candidato certo alla promozione".

La voglia di crescere d'insieme: "Non siamo al top della condizione e la forma fisica arriva anche con i minuti di gioco. C'è da migliorare nel palleggio, ma vedo il massimo impegno del gruppo che vuole crescere e ha margini di miglioramento importanti. Abbiamo giocatori di livello per la categoria che, passo dopo passo, mostreranno tutto il potenziale".

Clicca qui per l'intervista a Stefano Colantuono da ottochannel.tv

Redazione Sport