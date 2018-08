Salernitana, Rosina fuori dalla lista "over" Al pari di Signorelli, il numero 10 è assente dalla lista. Domani giornata di riposo

La Salernitana ha comunicato la lista dei giocatori "over" e nell'elenco spicca un'assenza. Alessandro Rosina non figura nella lista diramata dal club granata in giornata. Il numero 10 è, a sorpresa, fuori dalla lista degli over 23 che, invece, presenta questi calciatori: Micai, Russo, Perticone, Schiavi, Gigliotti, Bernardini, Migliorini, Pucino, Vitale, Bellomo, Di Gennaro, Di Tacchio, Akpa Akpro, Castiglia, Mazzarani, Bocalon, Djuric, Vuletich. Assente, quindi, anche Franco Signorelli.

Dopo il pari a reti bianche contro il Palermo, firmato ieri all'Arechi, è ripresa in mattinata la preparazione della Salernitana. Lavoro atletico defaticante per i calciatori scesi in campo contro i rosanero, esercitazioni tecniche e partitella per chi non ha giocato nel pomeriggio di ieri. Ore di riposo per i ragazzi di Stefano Colantuono. Martedì, alle 16.30, la ripresa al campo "Mary Rosy". L'allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Redazione Sport