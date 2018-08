Salernitana, a Benevento si gioca il giorno di San Matteo Match al "Vigorito" venerdì 21 settembre alle 21. Tutte le novità di giornata

Il derby campano di Serie B, Benevento-Salernitana, valido per la quarta giornata del torneo cadetto, si giocherà venerdì 21 settembre alle 21: un giorno di festa per i tifosi della Salernitana. Il 21 settembre è, infatti, il giorno di San Matteo, patrono della città di Salerno. Ovviamente, la scelta operata dalla Lega B non soddisfa i supporter granata, molto attivi anche nelle celebrazioni relative al Santo Patrono.

Intanto, è proseguita con una doppia seduta la preparazione della Salernitana verso la trasferta di Lecce, in programma domenica alle 21. Nella mattinata, gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto un lavoro di forza seguito da esercizi di trasformazione sul campo con possessi palla. Nel pomeriggio i granata hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni per il possesso palla e una partita tattica per le uscite. Domani, alle 17, allenamento a porte chiuse, alle 17, all'Arechi.

Il cammino della Salernitana dalla quarta all'ottava giornata

4. Benevento-Salernitana 21/9 ore 21

5. Salernitana-Ascoli 25/9 ore 21

6. Salernitana-Verona 29/9 ore 15

7. Cremonese-Salernitana 6/10 ore 15

8. Salernitana-Perugia 21/10 ore 15

Redazione Sport