Lecce-Salernitana, ecco l'arbitro. Riparte la prevendita Dopo la sospensione, l'ok dal Salento per la disponibilità di tagliandi per il settore ospiti

Lecce-Salernitana sarà diretta dal signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà alla prima direzione nel torneo di Serie B 2018/2019. Due vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta per la Salernitana quando la gara è stata arbitrata da Di Martino. Nella stagione scorsa, l'unico precedente è il pari al San Nicola (Bari-Salernitana 1-1). Di Martino sarà coadiuvato dagli assistenti, i signori Michele Grossi (Frosinone) e Garnal Mokhtar (Lecco). Il quarto uomo sarà il signor Daniele Paterna (Teramo).

Intanto, la Salernitana ha comunicato che la prevendita per la trasferta di Lecce è stata riaperta. Dopo i primi 300 biglietti, staccati dai supporter granata in avvio di settimana, la Questura di Lecce aveva disposto la sospensione per il rischio di infiltrazioni di tifosi baresi. Dopo le verifiche per l'ordine pubblico, dal Salento è arrivato l'ok per la riapertura della prevendita relativa al settore ospiti. L'acquisto del biglietto è consentito solo ai residenti della Regione Campania. Tagliandi acquistabili entro e non oltre le 19 di sabato presso i punti Vivaticket e sul sito ufficiale.

Redazione Sport