Salernitana: Di Gennaro e Jallow in rampa di lancio Si lavora alla formazione anti-Lecce. Unica seduta al centro sportivo "Ultimo Minuto"

Dopo l'inserimento a gara in corso nell'esordio con il Palermo, la trasferta di Lecce potrebbe presentare la prima maglia da titolare per Davide Di Gennaro e Lamin Jallow. E' questo lo scenario potenziale per la formazione anti-Lecce, in casa Salernitana. I granata si avvicinano al primo appuntamento esterno della stagione. Nei minuti giocati, Di Gennaro si è reso protagonista della punizione respinta in malo modo da Brignoli con la successiva stoccata a rete di Bocalon bloccata solo dalla posizione di fuorigioco. Jallow ha, invece, reso più fluido il reparto offensivo con un'occasione da gol strappata dopo pochi secondi dall'ingresso in campo. Il ballotaggio è con Di Tacchio e Vuletich, titolari contro il Palermo nel debutto.

In mattinata, al centro sportivo "Ultimo Minuto", i ragazzi di Stefano Colantuono hanno ripreso la preparazione. Nella giornata di ieri, il 7-1 nel test in famiglia all'Arechi contro la Primavera, quest'oggi lavoro con torelli e impostazione da dietro. Successivamente, lavoro diversificato per reparto con tiri in porta e calci piazzati diretti per gli attaccanti e giro palla per i difensori. Domani, alle 10, ancora all'"Ultimo Minuto" la seduta di rifinitura con la struttura a porte chiuse.

Nel pomeriggio, alle 17, il co-patron granata, Marco Mezzaroma, sarà presente all'Open Day della Scuola Calcio della Salernitana, un evento riservato ai 2008-2012 e ai bambini di cinque anni già compiuti. Al "Campo Volpe", i tecnici dello staff granata incontreranno i ragazzi e le famiglie.

Redazione Sport