Lecce-Salernitana a forte rischio: ore decisive Come a Cosenza, anche il terreno di gioco del "Via del Mare" pone dubbi sul match

Quanto avvenuto al "San Vito - Gigi Marulla" di Cosenza potrebbe non essere un caso isolato nella seconda giornata di Serie B. Infatti, anche il terreno di gioco dello stadio "Via del Mare" di Lecce pone forti dubbi sulla regolare disputa del match tra il Lecce e la Salernitana, in programma questa sera, con calcio d'inizio alle 21. L'obiettivo dei salentini è quello di completare il manto erboso entro le 13, orario in cui sarà presa una decisione definitiva per evitare i ritardi registrati a Cosenza. Contatti diretti, sin da ieri sera, tra i vertici delle due società per gestire, al meglio, una situazione complicata. Nello scenario, c'è ovviamente la possibilità di un rinvio del match concordato tra le parti e da comunicare alla Lega B in una estate caldissima e che potrebbe presentare anche il caso "terreni di gioco" in avvio di campionato.

In aggiornamento

