Colantuono: "Pari meritato. C'è da crescere in tanti aspetti" VIDEO | L'analisi del tecnico della Salernitana dopo il pari di Lecce

"Ci siamo complicati la vita dopo pochi minuti, loro sono una squadra ben organizzata, ma è un pari meritato". Questo il commento di Stefano Colantuono dopo Lecce-Salernitana 2-2. "Abbiamo avuto delle difficoltà nel fare il nostro gioco e non riuscivamo a mettere in campo ciò che avevamo preparato poi ho cambiato tatticamente e da quel momento la partita l’abbiamo fatta noi. - ha spiegato il tecnico granata - Dovevamo stare più attenti e non regalare il nuovo vantaggio a loro perché in quel momento l’inerzia della partita era dalla nostra parte e dovevamo sfruttare meglio il momento. Alla fine è arrivato il pareggio che penso sia meritato. Alcuni giocatori hanno bisogno di crescere di condizione e di minutaggio. Bisogna stare tranquilli e portare a casa positivamente questo risultato. Oggi abbiamo cambiato tre sistemi di gioco dimostrando di essere una squadra che può interpretare diversi moduli nel corso della partita. Dobbiamo migliorare nel palleggio perché siamo stati troppo imprecisi nel fraseggio ed eravamo poco lucidi ma con il lavoro miglioreremo anche sotto questo aspetto".

VIDEO - Clicca qui per l'intervista di Stefano Colantuono dal canale 696 TV OttoChannel

Redazione Sport