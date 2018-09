Salernitana: alle 21 riparte "Granatissimi" sul canale 696 Per intervenire in diretta chiama allo 089 252486, sms e whatsapp al 342 8725223

Un grande e atteso ritorno: questa sera, a partire dalle ore 21, la prima puntata di "Granatissimi", la trasmissione dedicata all’universo Salernitana a cura della redazione del canale 696 TV OttoChannel.

Ogni martedì, un osservatorio privilegiato con interviste, commenti, highlights, approfondimenti, dibattito in studio sui temi caldi ma anche i riflettori sulla tifoseria, vera protagonista della trasmissione.

"Granatissimi", condotta dalla giornalista Carla Polverino, potrà contare sulla competenza degli opinionisti fissi, Peppe Iannicelli e Tommaso D’Angelo, che si confronteranno con gli altri ospiti e i telespettatori che interverranno da casa chiamando in diretta al numero 089 252486. Messaggi sms e whatsapp al numero 342 8725223. Questa sera, per la prima puntata della stagione, in studio con noi l’assessore allo sport del comune di Salerno, Angelo Caramanno.

Nel campionato che segna, di fatto, l’inizio delle celebrazioni per il centenario dell’U.S. Salernitana, "Granatissimi" sarà la voce di chi ama i colori granata. Nel segno della continuità, ma anche con i cambiamenti di una trasmissione che si rinnova avendo come stella polare ciò che muove da sempre l’impegno di Otto Channel 696: l’equilibrio, la passione per lo sport e l’attenzione per i tifosi. Da questa sera, a partire dalle 21 sulle frequenze 696 del digitale terrestre, torna l’appuntamento fisso per chi ama la Salernitana. Torna "Granatissimi".