Salernitana, domenica test a Sarno. Novità per Rosina Amichevole contro la Sarnese. Rientro nella lista over per il jolly calabrese.

Domenica, alle 20.30, la Salernitana sfiderà la Sarnese in un test amichevole allo stadio "Felice Squitieri" di Sarno. E' già scattata la prevendita per assistere al match con il biglietto al prezzo unico di 8 euro. Intanto si registra una novità per Alessandro Rosina. Tramite nota ufficiale, il club di via Allende "in virtù della possibilità, qualora occorresse, di sostituire successivamente un portiere nella lista dei calciatori Over 23" ha comunicato "di aver sostituito Stefano Russo con il calciatore Alessandro Rosina il quale, in ogni caso, proseguirà il suo percorso riabilitativo presso una struttura di sua fiducia e successivamente sarà nuovamente valutato dallo staff medico granata". Quindi, Rosina torna nella lista degli over, ma con una fase di recupero da sviluppare, in attesa di nuovi esami.

Primavera 2 - La formazione granata è stata inserita nel girone A. Ecco il cammino della Salernitana Primavera diramato dalla Lega B.

Spezia-Salernitana

Salernitana-Parma

Brescia-Salernitana

Salernitana-Carpi

Cittadella-Salernitana

Cremonese-Salernitana

Salernitana-Padova

Venezia-Salernitana

Salernitana-Bologna

Salernitana-Spal

Verona-Salernitana

