Salernitana: rifinitura, poi la partenza per Sarno Alle 20.30, test amichevole per i granata allo stadio "Felice Squitieri"

Nel pomeriggio, con inizio alle 17, la rifinitura al centro sportivo "Ultimo Minuto", poi la partenza destinazione Sarno. Alle 20.30, allo stadio "Felice Squitieri", la Salernitana sarà ospite della Sarnese. Test amichevole per i granata che, ieri, hanno svolto una doppia seduta al campo "Mary Rosy". Divisione in due gruppi con i difensori a sostenere un lavoro didattico per la linea difensiva, mentre i centrocampisti e gli attaccanti si sono dedicati ad esercitazioni d'attacco alla porta. Nel pomeriggio, torelli e lavoro tattico sulle uscite. In serata, occasione per Stefano Colantuono di valutare quanto studiato nella settimana di allenamenti, compreso il modulo 4-3-1-2, presentato in corso d'opera al Via Del Mare.

La Salernitana ha, inoltre, comunicato le liste delle formazioni giovanili.

Under 17 - Allenatore: Emanuele Ferraro

De Simone, Tancredi, Carrino, Di Micco, Guzzo, Iaiunese, Onda, Rolando, Setola, Stratoti, Vitale, Buonaiuto, De Mase, Della Torre, Magliozzi, Magno, Manzo, Mastrogiovanni, Mosca, Petrullo, Porcaro, Arena, Cannavale, Di Mauro, Fois, Guida, Parisi, Pellino, Ramazzotti.

Under 16 - Allenatore: Mario Landi

Pellecchia, Idioma, Cusati, Sangiovanni, Murano, Petrazzuolo, Perrone, Imperiale, Petti, Lombardi, Dommarco, Natella, Froncillo, Russo, Carolei, Miglio, Esposito, Pizzo, De Stefano, Fresa, Del Gaudio, Salerno, Grieco, Accietto, Di Fiore, Palmieri, D'Ambrosio, Esposito.

Under 15 - Allenatore: Ernesto De Santis

Natella, Riccio, Sorrentino, Speciale, Velella, Cuomo, Guerra, Garofalo, Lanari, Lamberti, Sabatino, Musilli, Abitino, Boffa, De Caprio, Grattacase, Iannone.

Redazione Sport