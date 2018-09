Mezzaroma a Granatissimi: "Mi aspetto i 3 punti con il Padova" Intervento nel corso della trasmissione di 696 TV OttoChannel in onda tutti i martedì sera

"La società ha fatto il massimo, ora tocca ai calciatori. E contro il Padova mi aspetto i primi 3 punti". Così Marco Mezzaroma, intervenuto telefonicamente, ieri sera, nel corso di "Granatissimi", la trasmissione sulla Salernitana, in onda ogni martedì sera, alle 21, sul canale 696 TV OttoChannel: "Gli obiettivi possono rimanere sulla carta nel senso che noi abbiamo fatto del nostro meglio per far crescere la qualità dell'organico. - ha affermato il co-patron granata - Pensiamo di aver allestito una squadra in grado di competere per i vertici. Adesso sta a loro dimostrare che queste nostre percezioni siano fondate". Mezzaroma ha, inoltre, sottolineato il valore delle prestazioni che hanno portato ai due pareggi contro Palermo e Lecce, per poi aggiungere che dalla sfida di domenica, in programma all'Arechi contro il Padova, si aspetta i primi 3 punti della stagione.

Lavoro che prosegue anche per il settore giovanile e per la compagine Primavera. "Ho buonissime sensazioni per questa stagione che ci aspetta. - ha spiegato il tecnico della Salernitana Primavera, Alberto Mariani - Abbiamo lavorato tanto lo scorso anno. Quest'anno vogliamo fare qualcosa di incredibile. Siamo partiti forte e ho a disposizione una squadra che ci può dare grandi soddisfazioni. Un avversario vale l'altro: per noi conta l'atteggiamento, la mentalità nel fare. Le trasferte saranno più lunghe, ma avremo più tempo per stare insieme e la società ci garantisce il massimo. Noi viviamo per la proprietà, per il direttore, che è sempre presente, e per questa fantastica città che ci sta nel cuore. Ogni partita sarà affrontata al massimo".

Redazione Sport