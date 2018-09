Colantuono: "Con il Padova una Salernitana versatile" La conferenza stampa del tecnico granata verso la sfida di domenica all'Arechi

"La sosta credo ci sia servita per far crescere di condizione gli elementi che erano in ritardo, è stato un buon periodo soprattutto per chi è arrivato gli ultimi giorni di mercato". In mattinata, conferenza stampa per Stefano Colantuono. La Salernitana affronterà il Padova domenica pomeriggio (calcio d'inizio alle 15): "Questa squadra sta procedendo con quelli che erano i programmi, abbiamo lavorato su qualcosa di diverso durante queste due settimane perchè la squadra deve essere capace di cambiare pelle e non dobbiamo fossilizzarci su un unico sistema di gioco. - ha spiegato il tecnico granata - Per la partita di domenica ancora non ho deciso quale sistema di gioco adotteremo perché ho avuto buone risposte dal gruppo su entrambe le situazioni tattiche. Ci potrebbero essere dei cambi in determinati ruoli perché tutti devono sentirsi protagonisti e adesso che ci saranno tante partite ravvicinate tutti saranno utili. A Lecce abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore e nonostante questo siamo rimasti in partita e siamo riusciti a riprenderla. Dobbiamo capire i momenti della partita ed essere bravi a interpretarli. Il campionato di serie B fino a gennaio dice poco, poi comincia un nuovo campionato in cui la Salernitana dovrà stare nelle posizioni importanti e mantenere un certo tipo di classifica. L’”Arechi” per noi deve diventare un fortino, abbiamo la fortuna di avere un grande pubblico e ci deve essere sempre la voglia di lottare su ogni pallone e di giocarcela contro tutti”.

Redazione Sport