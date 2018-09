Colantuono: "Era importante vincere. Dominio nella ripresa" Il commento del tecnico, ma anche di Di Tacchio e dei co-patron granata Lotito e Mezzaroma

"Era importante vincere a prescindere da come sarebbe arrivata la vittoria. Bisognava mantenere compatto l’ambiente e far felici i nostri tifosi nella settimana in cui si festeggia San Matteo". Questo il commento post-gara di Stefano Colantuono. Il tecnico della Salernitana è soddisfatto dopo il 3-0 ottenuto ai danni del Padova: "Il primo tempo è stato equilibrato ma potevamo fare anche il secondo gol. Nella seconda frazione abbiamo dominato, rischiando solo su palla inattiva. Siamo una squadra che ha caratteristiche ben delineate, non chiedo ai ragazzi di modificare il loro modo di giocare. - ha spiegato l'allenatore granata - Ci sarà spazio per tutti perché andiamo incontro a partite ravvicinate. Non pensavo di cambiare sistema di gioco perché nelle prime due gare avevamo concesso poco. Non eravamo stati brillanti ma avevamo ottenuto due buoni pareggi. Oggi anche la panchina ha fatto la sua parte. Ora dobbiamo recuperare le energie per fare bene a Benevento, dove dovremo fare la nostra partita senza lasciare nulla al caso”.

