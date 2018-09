Verso il derby Benevento-Salernitana: comunicazione ai tifosi Pezzuto arbitrerà la sfida del Vigorito. I convocati di Stefano Colantuono

Ivano Pezzuto di Lecce dirigerà Benevento-Salernitana, in programma domani, alle 21, allo Stadio Ciro Vigorito. L'arbitro salentino sarà coadiuvato da Michele Lombardi di Brescia ed Edoardo Raspollini di Livorno con quarto uomo Luca Massimi di Termoli.

Per quanto riguarda la trasferta in terra sannita, l'US Salernitana 1919 ha emesso un comunicato: "In vista della gara di campionato Benevento-Salernitana, così come indicato dalla Questura di Salerno, si consiglia ai tifosi granata di concentrarsi a partire dalle ore 17.00 di domani, venerdì 21 settembre, presso lo Stadio “Arechi” di Salerno, piazzale lato distinti, per partire tutti insieme alla volta di Benevento intorno alle ore 17.30, in modo da consentire alle forze dell’ordine di poter effettuare un adeguato servizio di scorta onde evitare ogni possibile turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, come indicato dalla Questura di Benevento, si invitano i tifosi che utilizzeranno bus, minivan e veicoli propri a percorrere il previsto itinerario Autostrada A16/Raccordo Autostradale RA09".

I convocati per la sfida di domani al "Vigorito"

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi;

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Castiglia, Di Gennaro, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo, Odjer;

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.

Redazione Sport