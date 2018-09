Illuzzi arbitrerà Salernitana-Ascoli Designati gli arbitri del quinto turno. I precedenti del match all'Arechi

La sfida Salernitana-Ascoli, in programma domani, alle 21, allo stadio Arechi, sarà diretta dal signor Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno i signori Giuseppe Borzomì di Torino e Andrea Capone di Palermo. Il quarto uomo sarà Luigi Carella di Bari. Tramite comunicato, il club di via Allende, "la Proprietà, i dirigenti, i giocatori e lo staff, con profondo cordoglio, si stringono attorno al dolore che ha colpito il magazziniere Gerardo Salvucci per la scomparsa del caro padre".

I precedenti di Salernitana-Ascoli - Sono 16 i match ufficiali giocati in Campania tra Salernitana e Ascoli con un bilancio di 8 vittorie granata, 4 pareggi e 4 affermazioni marchigiane. Il primo confronto risale alla stagione 1962/1963 mentre l’ultima sfida risale alla scorsa stagione. L’ultima vittoria bianconera è datata 20 dicembre 2008, 2-1 in serie B, con le reti di Soncin su rigore e Cani e gol della bandiera granata firmato da Gerardi. I marchigiani non segnano all’ “Arechi” da 283’, ossia dall’autogol di Pestrin al 77’ di Salernitana-Ascoli 2-1 in Lega Pro, in data 16 febbraio 2014. Poi si contano i residui 13’ di quel match e le intere 3 gare seguenti, vinte 2-0 dai padroni di casa nella B 2015/16 e 2016/17 e finita 0-0 nella B dell’anno scorso. A livello realizzativo il bilancio è a favore dei granata che hanno realizzato 20 reti e ne hanno subite 13.

1962/1963 Serie C Salernitana-Ascoli 3-1 (Mantovani, Di Paola, Di Paola)

1963/1964 Serie C Salernitana-Ascoli 0-2

1964/1965 Serie C Salernitana-Ascoli 1-2 (Montenovo)

1965/1966 Serie C Salernitana -Ascoli 1-1 (Cominato)

1990/1991 Serie B Salernitana-Ascoli 2-1 (Pasa, Fratena)

1994/1995 Serie B Salernitana-Ascoli 2-0 (De Silvestro, Ricchetti)

2000/2001 Coppa Italia Salernitana -Ascoli 1-0 (Chianese)

2002/2003 Serie B Salernitana-Ascoli 1-2 (Baggio)

2003/2004 Serie B Salernitana-Ascoli 0-0

2004/2005 Serie B Salernitana-Ascoli 2-1 (Palladino, Zaniolo)

2008/2009 Serie B Salernitana-Ascoli 1-2 (Gerardi)

2009/2010 Serie B Salernitana-Ascoli 0-0

2013/2014 1° Divisione Salernitana-Ascoli 2-1 (Mendicino, Gustavo)

2015/2016 Serie B Salernitana-Ascoli 2-0 (Pestrin, Coda)

2016/2017 Serie B Salernitana-Ascoli 2-0 (Sprocati, Bernardini)

2017/2018 Serie B Salernitana-Ascoli 0-0