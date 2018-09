Aureliano arbitrerà Salernitana-Verona Ripresa al Campo Mary Rosy: domani la rifinitura dei granata

Ripresa al Campo Mary Rosy per la Salernitana che ha lavorato, nel pomeriggio, con due gruppi. I calciatori scesi in campo contro l'Ascoli hanno svolto una seduta in palestra. Il resto della rosa ha sviluppato esercitazioni tecnico-tattiche. Domani, alle 10, rifinitura, sempre al Campo Mary Rosy per la sfida di sabato (ore 15) contro l'Hellas Verona: una gara a rischio secondo gli organi preposti che hanno già avviato il piano sicurezza con l'uso di container per isolare il settore ospiti.

L'arbitro - Gianluca Aureliano della sezione di Bologna dirigerà Salernitana-Verona. Gli assistenti saranno Vito Mastrodonato di Molfetta e Fabrizio Lombardo di Sesto San Giovanni con Fabio Natilla di Molfetta quarto uomo.

La Lega B ha, inoltre, comunicato le modifiche al calendario per anticipi e posticipi. Ecco i match con variazione per i granata.

9) Crotone-Salernitana domenica 28/10 ore 21

10) Salernitana-Livorno mercoledì 31/10 ore 19

11) Venezia-Salernitana domenica 4/11 ore 15

