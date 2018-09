Salernitana, niente Verona per Di Gennaro e Perticone I due calciatori, con Djavan Anderson, non figurano nella lista dei convocati

Romano Perticone salterà la sfida di domani. La Salernitana non potrà contare, nel match con il Verona (in programma domani alle 15 all'Arechi) sul difensore ex Cesena che si è sottoposto solo ad una seduta fisioterapica, a causa di cervicalgia acuta. Perticone non figura nella lista dei convocati al pari di Davide Di Gennaro. Il jolly milanese, uscito al 45' di Salernitana-Ascoli, è limitato da un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. Djavan Anderson è ancora alle prese con il recupero dal trauma cranico rimediato al Vigorito di Benevento, nello scontro con Gaetano Letizia. La Salernitana ha, inoltre, comunicato la prosecuzione dei protocolli di recupero di Alessandro Bernardini e Alessandro Rosina.

Ecco la lista dei convocati da Stefano Colantuono:

Portieri: Micai, Russo, Vannucchi;

Difensori: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi, Vitale;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bellomo, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo;

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich.

Redazione Sport