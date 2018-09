Jallow a segno, la Salernitana stende il Verona: 1-0 I granata ritrovano il successo in un match atteso dal pubblico

Secondo successo stagionale, all'Arechi, per la Salernitana che batte l'Hellas Verona con il risultato di 1-0. Match deciso da Lamin Jallow. Al 23' della ripresa, il cross di Tiago Casasola innesca, sul secondo palo, l'attaccante gambiano per il vantaggio. Granata da 9 punti in classifica e che, con il successo sul team scaligero, trovano la forza per cancellare una fase non semplicissima iniziata con il derby perso 4-0 a Benevento e proseguita con un pari (1-1) con l'Ascoli. "Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno lunedì 1 ottobre alle ore 15:00 al campo Mary Rosy. La seduta di allenamento si svolgerà a porte chiuse": è quanto comunicato dal club granata. Sabato 6 ottobre, gli uomini di Stefano Colantuono faranno visita alla Cremonese, allo stadio Zini.

Serie B - Sesta Giornata (Stadio Arechi, Salerno)

Salernitana - Hellas Verona 1-0

Rete: 23’ st Jallow (S)

Salernitana: Micai, Vitale, Mantovani, Odjer, Djuric (11’ st Vuletich), Gigliotti, Di Tacchio, Casasola, Schiavi (5’ st Migliorini), Castiglia, Jallow (33’ st Bocalon). All. Colantuono. A disposzione: Vannucchi, Pucino, Bellomo, Akpa Akpro, Palumbo, Orlando, A. Anderson, Mazzarani.

Hellas Verona: Silvestri, Caracciolo, Henderson (40’ st Pazzini), Marrone, Matos, Colombatto (14’ st Zaccagni), Balkovec, Crescenzi, Cisse’ (14’ st Laribi), Dawidowicz, Tupta. All. Grosso. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Eguelfi, Gustafson, Ragusa, Lee, Calvano, Kumbulla, Empereur.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Vito Mastrodonato (sez. Molfetta) - Fabrizio Lombardo (sez. Sesto San Giovanni)

Quarto Uomo: Fabio Natilia (sez. Molfetta)

Ammoniti: Castiglia (S), Migliorini (S), Jallow (S), Di Tacchio (S) - Colombatto (V), Henderson (V), Laribi (V)

Angoli: 5-5

Recupero: 6’ st.

Spettatori: 10513