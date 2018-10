Denunce per rissa, scattano Daspo per 11 tifosi del Palermo Si sono scontrati gli ultras “Curva Nord 12” e “Borgo Vecchio Sisma”

Rissa in curva nel settore ospiti allo stadio Arechi. Il Questore di Salerno ha emesso 11 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive a carico di altrettanti tifosi del Palermo, denunciati il 24 settembre dopo le indagini svolte dalla D.I.G.O.S. di Salerno, perché resisi responsabili dei tafferugli tra appartenenti ai gruppi ultras della squadra rosanero “Curva Nord 12” e “Borgo Vecchio Sisma” all’interno del settore curva nord dello stadio “Arechi” di Salerno, in occasione dell’incontro di calcio di Serie B Salernitana-Palermo disputatosi il 25 agosto scorso.

In particolare 4 provvedimenti sono stati predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine con prescrizioni per la durata di cinque anni, in quanto i destinatari erano stati già in passato colpiti da un analogo provvedimento di D.A.SPO.; 2 provvedimenti per la durata di tre anni; ed altri 5 provvedimenti per la durata di due anni.

S.B.