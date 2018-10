Salernitana: 4 turni a Schiavi, squalificato anche Colantuono Akpa Akpro: seduta fisioterapica per tendinopatia all'adduttore destro

Stangata del giudice sportivo: 4 turni di squalifica per il difensore della Salernitana, Raffaele Schiavi "per essersi, al termine della gara con la Cremonese rivolto all'arbitro con atteggiamento minaccioso, indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto; sanzione aggravata anche perché capitano". E' quanto notificato dalla Lega B tramite dispositivo. Per Schiavi anche tremila euro di ammenda.

Un turno di squalifica e cinquemila euro di ammenda al tecnico granata, Stefano Colantuono "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'arbitro al quale rivolgeva espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento".

Nel pomeriggio, ripresa della preparazione al campo Mary Rosy. Lavoro in palestra seguito da esercizi atletici sul campo ed esercitazioni attacco alla porta. I granata non impegnati nella gara di Cremona hanno concluso la seduta con una partita finale. Akpa Akpro si è sottoposto a seduta fisioterapica a causa di una tendinopatia all’adduttore destro. Doppia seduta in programma domani per la Salernitana al campo “Mary Rosy”. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse.

Redazione Sport