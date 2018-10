Salernitana: vigilia di due test in famiglia con la Primavera I granata di Stefano Colantuono vivranno un weekend di lavoro nella sosta per le Nazionali

E' ripresa la preparazione al Centro Sportivo Mary Rosy per la Salernitana. In mattinata, la squadra si è sottoposta ad alcuni test, sotto la supervisione del nutrizionista Antonio Lanni. Nel pomeriggio, i granata hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento, seguita da lavoro tattico di impostazione. Torello finale per la seduta, alla viglia di un doppio test in famiglia per la Salernitana con la formazione Primavera, guidata dal tecnico Mariani, al centro sportivo Ultimo Minuto, sempre a porte chiuse.

Per le squadre giovanili, ecco gli appuntamenti:

Under 17 (A-B) Girone C - Sesta Giornata

Salernitana-Roma: domenica ore 15 al Campo Volpe (Salerno)

Under 16 Girone C - Sesta Giornata

Ascoli-Salernitana: domenica ore 15 al CS Picchio Village (Ascoli)

Under 15 Girone C - Sesta Giornata

Ascoli-Salernitana: domenica ore 12 al CS Picchio Village (Ascoli)

Giovanissimi Regionali Girone A - Seconda Giornata

Salernitana-Turris: sabato ore 18 al Campo Volpe (Salerno)

