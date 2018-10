Salernitana: dubbio Mantovani, Akpa Akpro out verso Crotone Problemi tra difesa e centrocampista con un jolly nel modulo anti-Crotone

Rifinitura in mattinata e grattacapi per Stefano Colantuono alla vigilia di Crotone-Salernitana, in programma domani alle 21, allo stadio "Ezio Scida". Valerio Mantovani ha accusato un problema muscolare alla seduta di ieri. Il difensore capitolino è in dubbio per la sfida in terra pitagorica. Raffaele Pucino potrebbe essere adattato nel ruolo di terzo della linea difensiva, complice l'assenza di Raffaele Schiavi, che salterà la sfida di Crotone, la gara interna del turno infrasettimanale, fissata per mercoledì (ore 19) con il Livorno, per poi tornare a disposizione nella trasferta di Venezia (domenica 4 alle 15). Il modulo 3-5-2 non sembra in discussione con Andrea Mazzarani, finto trequartista, come avvenuto con il Perugia. Nella linea mediana non ci sarà Jean-Daniel Akpa-Akpro che sembrava lanciato verso il ritorno in campo, ma che, nella seduta di ieri, ha rimediato un colpo che lo esclude dal gioco dell'undici titolare. In attacco, ballottaggio tra Milan Djuric e Riccardo Bocalon.

I convocati di Colantuono per Crotone-Salernitana

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Vitale

Centrocampisti: Bellomo, Castiglia, Di Gennaro, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich

