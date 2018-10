Salernitana: prova di forza, rimpianto finale: 1-1 a Crotone A Bocalon risponde Simy per il pari allo Scida

I granata sfiorano il primo colpo esterno. Allo "Scida" termina con il risultato di 1-1 tra il Crotone e la Salernitana che gioca un match di personalità, di forza per larghissimi tratti del match, ma spreca nel finale con la rete di Simy per i pitagorici che strappano il punto tra le mura amiche. Al 50', Riccardo Bocalon protegge la sfera e chiude di mancino per l'1-0. In ripartenza, la Salernitana non approfitta di alcune situazioni di gioco. I ragazzi di Stefano Colantuono cala per attenzione e intensità nel finale. L'ingresso di Simy nel reparto offensivo del Crotone regala maggior sostanza ai pitagorici che firmano il pari a 5 minuti dal termine: 1-1 e lo sguardo dei granata è già rivolto al turno infrasettimanale. Mercoledì, alle 19, sfida contro il Livorno all'Arechi.

Serie B - Nona Giornata (Stadio Ezio Scida, Crotone)

Crotone-Salernitana 1-1

Reti: 5’ st Bocalon (S), 40’ st Simy (C).

Crotone: Cordaz, Faraoni, Vaisanen, Sampirisi, Martella, Rohden, Barberis, Molina (13’ st Crociata), Firenze, Stoian (28’ st Simy), Budimir. All. Stroppa. A disposizione: Festa, Figliuzzi, Curado, Cuomo, Golemic, Marchizza, Zanellato, Nanni, Valietti, Aristoteles.

Salernitana: Micai, Mantovani, Migliorini, Gigliotti, Casasola, Odjer (13’ st Castiglia), Di Tacchio, Mazzarani, Vitale, Bocalon (28’ st Djuric), Jallow (34’ st Bellomo). All. Colantuono. A disposizione: Vannucchi, Lazzari, Pucino, D. Anderson, Di Gennaro, Vuletich, Palumbo, Orlando, A. Anderson.

Arbitro: Sig. Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Margani-Gamal

Quarto Uomo: Sozza

Ammoniti: Bocalon (S), Casasola (S)

Angoli: 6-11

Recupero: 5’ st

Redazione Sport