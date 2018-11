Salernitana: anche Odjer out verso la sfida con lo Spezia Risentimento miotendineo all'adduttore sinistro per il centrocampista ghanese

Rifinitura in mattinata per la Salernitana. Subito dopo, Stefano Colantuono ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di domani (ore 15) allo stadio Arechi contro lo Spezia. Risentimento miotendineo all'adduttore sinistro per Moses Odjer: il centrocampista ghanese, quindi, non figura nella lista dei disponibili al pari di Davide Di Gennaro (risentimento al flessore della coscia sinistra), Jean-Daniel Akpa-Akpro (ematoma alla coscia sinistra) e Romano Perticone. Si va verso la conferma del 3-5-2 con l'unica modifica possibile nella presenza del trequartista: il favorito nel ruolo è André Anderson, da spunti offensivi interessanti nel finale di gara al Penzo di Venezia, domenica scorsa. In attacco, Riccardo Bocalon sembra nettamente in vantaggio sui colleghi di reparto. Ballottaggio, quindi, tra Lamin Jallow e Milan Djuric per affiancare il veneziano.

Salernitana-Spezia - I convocati di Colantuono

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Migliorini, Mantovani, Pucino, Schiavi, Vitale

Centrocampisti: Bellomo, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Vuletich

