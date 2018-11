Salernitana, vittoria di forza: 1-0 sullo Spezia Decisiva la rete di Riccardo Bocalon al 15': quota 20 in classifica, terzo posto per i granata

La Salernitana conferma il fattore Arechi e si riscatta dopo lo stop di Venezia battendo lo Spezia tra le mura amiche: 1-0 sui liguri con la rete di Riccardo Bocalon al 15'. Valerio Mantovani recupera palla e favorisce la transizione dei granata. Bocalon gira la sfera sull'accorrente Andrea Mazzarani che conclude sul palo alla sinistra di Eugenio Lamanna. L'estremo difensore ospite risponde, ma sottomisura arriva Bocalon che firma l'1-0 della Salernitana. Non un match brillante per gli uomini di Stefano Colantuono che rischiano tanto nella ripresa. Occasione massima per lo Spezia con la punizione di Andrej Galabinov che becca l'incrocio dei pali. Vittoria di forza, con capacità di saper soffrire per la Salernitana che strappa 3 punti preziosi per il terzo posto in classifica, a quota 20. Ora la lunga sosta: solo mercoledì la ripresa degli allenamenti.

Serie B - Dodicesima Giornata (Stadio Arechi, Salerno)

Salernitana-Spezia 1-0

Reti: 15’ pt Bocalon (SA)

Salernitana: Micai, Vitale, Mantovani, Gigliotti, Di Tacchio, Casasola, Castiglia (30’ st Palumbo), Bocalon, Migliorini, Jallow (10’ st Djuric), Mazzarani (38’ Anderson A.). All. Colantuono. A disposizione: Vannucchi, Pucino, Anderson D., Vuletich, Bellomo, Orlando, Lazzari

Spezia: Lamanna, Augello, Pierini (12’ st Bidaoui), Ricci, Galabinov, Capradossi, Crimi (32’ st Maggiore), Bartolomei, Terzi, Okereke, De Col (28’ st Vignali). All. Marino. A disposizione: Manfredini, Barone, Crivello, Giani, Mora, Gudjohnsen, De Francesco, Bastoni, Bachini

Arbitro: Dionisi di L’Aquila.

Assistenti: Pagliardini di Arezzo Gianluca Sechi di Sassari

Quarto Uomo: Garofalo di Torre del Greco

Ammoniti: Bocalon (SA), Bartolomei (SP)

Espulso: 45’ pt Bartolomei (SP)

Angoli: 3-10

Recupero: 2’ pt, 5’ st

Spettatori: 8743

Redazione Sport