Salernitana: lavoro al "Mary Rosy" con un'incursione speciale Due sedute di allenamento al centro sportivo per i ragazzi di Stefano Colantuono

Prosegue la preparazione della Salernitana che ritroverà il terreno di gioco per una gara ufficiale solo sabato 1° dicembre, quando i granata affronteranno il Cittadella al Tombolato. Due sedute in giornata al Centro Sportivo "Mary Rosy" per i ragazzi di Stefano Colantuono che, in mattinata, hanno sostenuto lavoro di forza seguito da esercitazioni tecniche per poi sviluppare, nel pomeriggio, partite a pressione. Sedute a porte chiuse, ma con una lieta incursione nella prima parte dell'allenamento giornaliero.

Questa mattina, al "Mary Rosy", una delegazione di ragazzi della Cooperativa Raggio di Sole ha fatto visita alla Salernitana. I calciatori hanno vissuto alcuni minuti in compagnia dei ragazzi con foto e autografi. “La Cooperativa, i ragazzi e le loro famiglie ringraziano l’U.S. Salernitana 1919 per l’immensa disponibilità e per la meravigliosa giornata ricca di gioia e infinite sorprese. Un grazie immenso al consigliere comunale Veronica Mondany che ha mediato nella realizzazione di questa giornata”: la nota dell'associazione a margine dell'evento.

Redazione Sport