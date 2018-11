Salernitana: 4-0 alla Primavera nel test all'Arechi Jallow segna con il Gambia nel 3-1 sul Benin nella gara di qualificazione alla Coppa d'Africa

Ieri pomeriggio, allo stadio Arechi, test in famiglia per la Salernitana: la prima squadra ha superato la formazione Primavera con il risultato di 4-0. Nella sgambatura, Tiago Casasola ha aperto le marcature nella prima frazione. Nella ripresa, a segno Raffaele Pucino, ma soprattutto doppietta di Milan Djuric. Dopo aver sfiorato la prima realizzazione in granata nella sfida vinta per 1-0 contro lo Spezia prima della sosta, due squilli in allenamento come segnali di un rilancio sottoporta per il gigante bosniaco.

Giro Nazionali - Lamin Jallow brilla con il suo Gambia nella sfida contro il Benin, valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. L'attaccante della Salernitana sblocca il risultato al 70' nel complessivo 3-1 del Gambia sul Benin. E' la seconda rete ufficiale in stagione per Jallow: la prima fu decisiva per la vittoria del gruppo di Colantuono sul Verona il 29 settembre scorso. La punta rientrerà a Salerno nelle prossime ore. La preparazione riprenderà domani, alle 15, al centro sportivo Mary Rosy. Seduta, come di consueto, a porte chiuse.

