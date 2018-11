Salernitana senza Di Gennaro a Cittadella Ecco l'arbitro di Cittadella-Salernitana: match in programma sabato (ore 15) al Tombolato

Ieri la nuova sgambatura con la Primavera. La Salernitana ha superato la formazione Under con il risultato di 2-0. Reti di Agustin Vuletich e Tiago Casasola, l'anima argentina del gruppo di Stefano Colantuono che perde nuovamente, nel percorso pre-gara, Davide Di Gennaro. Nel test di ieri, pochi minuti ed ecco l'obbligo di stop per il centrocampista milanese: ancora una volta, noie muscolari: il limite posto nella prima fase della stagione per chi doveva essere il valore aggiunto, in termini di creatività della mediana e della trequarti granata. Di Gennaro non figura nella lista dei convocati per la gara di sabato (ore 15) a Cittadella.

Al Tombolato, sempre più 3-5-2 classico con il ritorno di Jean-Daniel Akpa-Akpro, sempre che dal francese-ivoriano, tornato nell'elenco pre-gara, arrivino conferme sul piano fisico. Francesco Di Tacchio risulta inamovibile con Luca Castiglia: è quanto si prefigura nella linea di continuità nonostante i 20 giorni di distanza dall'ultima gara ufficiale. In attacco sarà ballottaggio fino all'ultimo minuto: Riccardo Bocalon sicuro titolare, scelta tra Milan Djuric e Lamin Jallow per affiancare il bomber veneziano. Il bosniaco appare in vantaggio anche perché il ritorno di Jallow dalla Nazionale non è stato dei migliori. Alle 10.30, la Salernitana ha sostenuto l'ultima seduta allo stadio Arechi. Al termine, la partenza destinazione Cittadella per la sfida al Tombolato, sul miglior manto erboso della Serie B.

I convocati per la sfida del Tombolato

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi;

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale;

Centrocampisti: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Odjer, Palumbo;

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Rosina, Vuletich.

L'arbitro - Antonio Giua di Olbia dirigerà Cittadella-Salernitana. Gli assistenti saranno Vito Mastrodonato (Barletta) e Marco Bresmes (Bergamo). Alberto Santoro (Messina) sarà il quarto uomo.

Redazione Sport