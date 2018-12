Salernitana: infortunio per Gigliotti, Di Gennaro resta out Alle 21, appuntamento con "Granatissimi" sul canale 696 TV OttoChannel

E' ripresa nel pomeriggio, al campo "Mary Rosy", la preparazione della Salernitana. Lavoro di riscaldamento in palestra seguito da una partita a campo ridotto per i granata di Stefano Colantuono. Solo fisioterapia per Guillaume Gigliotti: il difensore ex Ascoli era uscito al 45' del match Cittadella-Salernitana. Il francese ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio e alla caviglia sinistra. Seduta fisioterapica anche per Davide Di Gennaro: il centrocampista milanese è fermo per una fascite plantare al piede destro. Domani, alle 15, sempre al centro sportivo "Mary Rosy", il secondo allenamento settimanale per la Salernitana con seduta a porte chiuse.

Alle 21, come ogni martedì, sul canale 696 TV OttoChannel, appuntamento con "Granatissimi". Interviste, commenti, servizi sull'ultima sfida e verso il prossimo match di campionato dei granata, la gara di lunedì sera contro il Brescia. Conduce Carla Polverino, ospiti Tommaso D'Angelo, Peppe Iannicelli e Nico Mazzeo. Collegamento dal club "Vittorio Tosto".

Redazione Sport