Salernitana: ecco l'arbitro per il Monday Night con il Brescia Doppia seduta per i granata: domani la ripresa con unico allenamento al Mary Rosy

Due sedute al centro sportivo "Mary Rosy" per la Salernitana. Gli uomini di Stefano Colantuono hanno svolto un lavoro di alta intensità con la palla in mattinata per poi sostenere, nel pomeriggio, una seduta con fase di riscaldamento seguita da una partita tattica per le uscite. Per domani, alle 15, allo stadio Arechi, è prevista la sgambatura classica, a porte chiuse, verso la prossima gara, in programma lunedì alle 21, contro il Brescia. Dettagli tattici con il potenziale passaggio al 4-3-1-2 e con il rientro di Raffaele Schiavi e Raffaele Pucino nell'undici titolare.

L'arbitro - Salernitana-Brescia sarà diretta dal signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia. Assistenti Michele Grossi di Frosinone e Filippo Bercigli di Valdarno. Francesco Fourneau di Roma 1 sarà, invece, il quarto uomo del "Monday Night".

Redazione Sport