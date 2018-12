Salernitana-Brescia: si riparte dal tris casalingo dei granata Caccia al poker contro le rondinelle per i granata tra le mura amiche

Lunedì sera è in programma, all'Arechi, Salernitana-Brescia. Bilancio di 10 vittorire per la squadra granata, 2 pareggi e 7 vittorie delle rondinelle. Il primo confronto risale alla stagione 1948/1949, mentre l'ultimo pareggio è del 27 maggio 1956: 2-2, in Serie B, con le reti di Foglia e Amicarelli per la Salernitana e di Rebizzi per il Brescia con autorete di Galletti. Dieci gare consecutive con almeno un gol per i granata che ripartono anche dal tris casalingo, tre vittorie nelle ultime tre uscite contro i lombardi all'Arechi.

I precedenti di Salernitana-Brescia

1948/1949 Serie B: Salernitana-Brescia 2-1 (Castaldo, Flumini)

1949/1950 Serie B: Salernitana-Brescia 0-2

1950/1951 Serie B: Salernitana-Brescia 0-4

1951/1952 Serie B: Salernitana-Brescia 0-1

1952/1953 Serie B: Salernitana-Brescia 0-0

1953/1954 Serie B: Salernitana-Brescia 2-1 (Massagrande, Kincses)

1954/1955 Serie B: Salernitana-Brescia 0-1

1955/1956 Serie B: Salernitana-Brescia 2-2 (Foglia, Amicarelli)

1990/1991 Coppa Italia: Salernitana-Brescia 0-1

1990/1991 Serie B: Salernitana-Brescia 2-0 (Carruezzo, Pecoraro)

1995/1996 Serie B: Salernitana-Brescia 5-0 (Ferrante, Ferrante, Ricchetti, Pirri, Pirri)

1996/1997 Serie B: Salernitana-Brescia 4-1 (Luzardi, Masinga, Masinga, Artistico)

1999/2000 Serie B: Salernitana-Brescia 2-0 (Di Michele, De Cesare)

2006/2007 Coppa Italia: Salernitana-Brescia 2-3 (Ferraro, Improta)

2008/2009 Serie B: Salernitana-Brescia 3-0 (Ciaramitaro, Iunco, Di Napoli)

2009/2010 Serie B: Salernitana-Brescia 1-3 (Soligo)

2015/2016 Serie B: Salernitana-Brescia 3-0 (aut. Coly, Coda, Franco)

2016/2017 Serie B: Salernitana-Brescia 2-0 (Coda, Donnarumma)

2017/2018 Serie B: Salernitana-Brescia 4-2 (Sprocati, Bocalon, aut. Somma, Zito)

Redazione Sport