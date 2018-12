Salernitana, spunta anche il calcio-tennis al "Mary Rosy" Sabato di lavoro al quartier generale granata. Primavera ko con l'Hellas Verona: 4-0

Allenamento al centro sportivo "Mary Rosy" per la Salernitana, a -2 dalla sfida con il Brescia. Fase di riscaldamento seguita da calcio-tennis per i granata che hanno chiuso la seduta giornaliera con un lavoro tattico di impostazione. La rifinitura è fissata per domani, alle 15, sempre al "Mary Rosy". Al termine, Stefano Colantuono diramerà la lista dei convocati per il Monday Night.

Primavera - I granatini escono sconfitti dal match con l'Hellas Verona. Passivo pesante all'antistadio "Tavellin": 4-0 per gli scaligeri con la doppietta di Sane e le reti di Felippe Martello e Brandi. Il commento del tecnico della Salernitana Primavera, Luigi Genovese: "Nel primo tempo la partita è stata abbastanza equilibrata e abbiamo subito gol su un rigore subito su una loro azione di ripartenza. Avevamo anche sviluppato trame di gioco interessanti ma siamo stati meno incisivi di altre volte. Nella ripresa abbiamo subito due gol in cinque minuti che hanno condizionato il risultato finale. I ragazzi hanno cercato di giocare ma non abbiamo trovato l’equilibrio giusto. Adesso dobbiamo sfruttare al meglio la sosta che ci consente di avere il tempo per lavorare sui difetti di questa squadra ed esaltare i pregi che hanno questi ragazzi. Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati e trovare il giusto equilibrio”.

Primavera 2 (Antistadio "Tavellin", Verona)

Hellas Verona - Salernitana 4-0

Reti: 17’ pt Felippe Martello, 10’, 26’ st Sane, 15’ st Brandi.

Hellas Verona: Ciezkowski, Galazzini, Agbugui, Bianchetti, Kumbulla, Brandi (34’ st Nardi), Amayah (36’ st De Zotti), Felippe Martello (30’ st Sinior), Sane, Saveljevs (30’ st Lisi), Traore (36’ st Jemal). All. Porta. A disposizione: Fontana, Righetti, Bernardinello, Dal Cortivo, Peretti, Martinez, Caon.

Salernitana: Russo, De Foglio, Falivene (27’ st Fucci), Iurato (12’ st Del Regno), Galeotafiore, Granata, Rossi, Marino, Baldassi, Bartolotta (27’ st Esposito), Sette (12’ st Iannone). All. Genovese. A disposizione: Scognamiglio, Di Battista, Rossi, Pezone, Pezzo.

Arbitro: Sig. Mario Saia (sez. Palermo)

Assistenti: Bertelli – De Ambrosio

Redazione Sport