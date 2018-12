Colantuono: "Che sia solo un incidente di percorso" Salernitana, il monito del tecnico. Ripresa al Mary Rosy. Domenica la sfida al Cabassi di Carpi

"Purtroppo non ha funzionato niente. È stata una serata storta e ci dispiace molto perché in casa avevamo fatto sempre bene". Questo il commento di Stefano Colantuono nel post-gara dell'Arechi dopo la seconda debacle consecutiva della Salernitana. Ancora un 3-1, questa volta casalingo, subito dal Brescia con l'ex Alfredo Donnarumma, autore di una tripletta: "Aver subito due gol nei primi minuti ha condizionato il resto della partita. - ha spiegato il tecnico granata - Ci tenevamo a fare bene ma abbiamo rischiato di prendere addirittura altri gol. A prescindere dal modulo, la squadra ha fatto male e avrebbe perso anche con qualsiasi altro sistema di gioco. Abbiamo sbagliato l’approccio, ma dobbiamo metterci alle spalle questa serata e ripartire subito".

Sulle ambizioni: "Questa è una squadra che farà il percorso per cui stiamo lavorando da inizio campionato. Possiamo fare cose interessanti, a patto che quello di stasera rappresenti un incidente di percorso. I ragazzi sono demoralizzati ma consapevoli che possiamo metterci alle spalle questo periodo. Il campionato è molto equilibrato e bisogna stare sempre sul pezzo”. Ripresa alle 15, al centro Sportivo Mary Rosy per la squadra, già proiettata alla sfida di domenica, alle 15, al Cabassi, contro il Carpi.

