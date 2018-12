Carpi-Salernitana: caccia al primo successo esterno Lunedì il via alla prevendita per la sfida di domenica 23 (ore 12.30) contro il Foggia

Nella sfida Carpi-Salernitana, per la serie di gare giocate in Emilia, si riparte dall'1-0 del 9 settembre 2017 con firma Giancarlo Malcore. Sono complessivamente 3 i precedenti per la gara tra i biancorossi e i granata: bilancio di 2 vittorie per il Carpi e un pareggio. Il primo match è relativo al campionato 2016/2017.

I precedenti di Carpi-Salernitana

2016/2017 Serie B: Carpi-Salernitana 2-0

2017/2018 Coppa Italia: Carpi-Salernitana 3-3 dts (7-6 dcr)

2017/2018 Serie B: Carpi-Salernitana 1-0

Prevendita Salernitana-Foggia - A partire dalle 16 di lunedì, saranno in vendita i tagliandi per la gara Salernitana-Foggia, in programma domenica 23 alle 12:30 allo Stadio Arechi. E’ possibile acquistare i biglietti in tutte le ricevitorie Lis Ticket di Salerno, Provincia e zone limitrofe. Si comunica inoltre che sarà possibile acquistare i tagliandi della gara presso i botteghini dello Stadio ‘Arechi’ a partire dalle ore 9:30 di domenica.

I prezzi dei biglietti

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud

Intero: 43 euro + 2. Over 65, under 14, donne: 30 euro +2. Under 10: 2 euro.

Tribuna Verde Sud-Nord

Intero: 33 euro + 2. Over 65, under 14, donne: 20 euro +1. Under 10: 2 euro.

Tribuna Azzurra

Intero: 26 euro + 2. Over 65, under 14, donne: 13 euro +1. Under 10: 2 euro.

Distinti

Intero: 22 euro + 1. Over 65, under 14, donne: 10 euro +1. Under 10: 2 euro.

Curva Sud

Intero: 13.5 euro + 0.5. Under 10: 2 euro.

Curva Nord Ospiti

Intero: 13.5 euro + 0.5.

