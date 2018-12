Salernitana: Di Gennaro, Odjer e Vuletich out verso Carpi I tre calciatori, infortunati, non figurano nella lista dei convocati presentata in mattinata

Rifinitura alle 10.30 allo stadio Arechi per la Salernitana, al termine Stefano Colantuono ha comunicato la lista dei convocati per la gara di Carpi. Per infortunio, fuori Davide Di Gennaro, Moses Odjer e Agustin Vuletich.

La lista dei convocati granata per Carpi-Salernitana

Portieri: Lazzari, Micai, Vannucchi

Difensori: D. Anderson, Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Perticone, Pucino, Schiavi, Vitale

Centrocampisti: Akpa Akpro, Castiglia, Di Tacchio, Mazzarani, Palumbo

Attaccanti: A. Anderson, Bocalon, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina

Le curiosità di Carpi-Salernitana

Il Carpi non segna 235 minuti: l'ultimo gol è stato realizzato da Jelenic al 35' di Padova-Carpi 0-1 del 24 novembre scorso.

Gli emiliani sono tra le squadre che hanno vinto meno in campionato: 2 vittorie come Livorno e Padova. Solo 11 le reti segnate.

La Salernitana si presenterà al Cabassi con l'obiettivo di centrare il primo successo esterno. L'ultima vittoria fuori casa risale al 3 marzo scorso: Ascoli-Salernitana 1-3.

In caso di impiego, sarà la duecentesima gara in Serie B per Raffaele Pucino che, in cadetteria, ha vestito anche le maglie di Varese, Pescara, Virtus Lanciano, Avellino e Vicenza.

Redazione Sport