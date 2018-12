Salernitana, terzo ko di fila: vince il Carpi 3-2 Sotto di 3 reti, tentativo di rimonta non finalizzato per i granata: terza sconfitta consecutiva

Rileggi la cronaca del match. Dalle 17, sul canale 696 TV OttoChannel, le interviste post-gara.

Carpi-Salernitana 3-2 (45' Pasciuti, 59' Concas, 80' Vano, 85' Casasola, 88' Rosina)

90' più 4 minuti di recupero - Cross di Casasola per Bocalon: blocca Piscitelli. Poco dopo, diagonale di Rosina: non preoccupa Piscitelli. Finale dal Cabassi: 3-2 per il Carpi. Fischi dei tifosi granata nel settore ospiti.

88' - Gol di Rosina: 3-2. Cross dalla destra, spizzata di Djuric che innesca Rosina: di testa, il calabrese realizza indisturbato la seconda rete granata. Si riapre il match.

85' - Colpo di testa di Casasola: 3-1. Calcio 'angolo battuto da Vitale, Casasola, libero, al limite dell'area del portiere, va a segno sottomisura. La Salernitana accorcia le distanze.

83' - Due sostituzioni: fuori Pasciuti, dentro Mbaye per il Carpi. Dentro Palumbo per la Salernitana.

80' - Vano non sbaglia: 3-0 Carpi. Recupero e contropiede: corsa a tutto campo di Pachonik che lancia Vano. Il neo-entrato supera Micai: la Salernitana sprofonda.

79' - Fuori Arrighini, dentro Vano per il Carpi.

76' - Piscitelli va in uscita e sbaglia l'intervento: Rosina conclude verso la porta: chiusura di Piscitelli con la palla che termina su Pachonik. Proteste granata per un tocco irregolare del calciatore degli emiliani. Per Massimi è solo calcio d'angolo.

69' - Ancora Rosina: a pochi metri dalla porta, tiro centrale con Piscitelli. L'estremo difensore del Carpi risponde presente in più soluzioni. Tardiva l''accelerazione granata.

68' - Occasionissima per i granata. Vitale con ribattuta, poi da fuori area Akpa-Akpro spara a rete. Il suo tiro diventa un assist per Rosina. La girata sfiora il palo e offre l'illusione del gol.

65' - Punizione per il Carpi: Jelenic ci prova, ma la conclusione è lenta, controlla Micai sul secondo palo.

61' - Secondo cambio per la Salernitana: fuori Mazzarani, dentro Rosina.

59' - Gol sull'asse Sabbione-Concas: 2-0 Carpi. Da calcio d'angolo, Djuric spizza in area e non libera, anzi. La palla corre sul secondo palo. Sabbione domina su Casasola e stacca per il 2-0 Carpi. Sul limite di porta anche il tocco di Concas.

57' - Machach per Jelenic che innesca Arrighini: stop errato e la palla corre comoda su Micai. Brivido per i granata.

55' - Primo cambio per la Salernitana. Fuori Jallow, dentro Bocalon. Prova insufficiente per l'attaccante ex Cesena.

53' - Jallow supera Sabbione, sembra in vantaggio, ma va a terra. Secondo Massimi è tutto regolare. Proteste del gambiano che sembrano eccessive.

49' - Ammonito Pezzi: entrata in ritardo su Mazzarani. Inevitabile il giallo estratto da Massimi.

Primo Tempo: Carpi-Salernitana 1-0 (45' Pasciuti)

45' più 2 minuti di recupero - La Salernitana prova ad impattare subito la sfida. Palla sul volto di Djuric, poi ancora Casasola, ma nulla di fatto.

45' - Gol di Pasciuti: 1-0 Carpi. Pachonik, dalla destra, innesca un solissimo Pasciuti che torna di un passo verso la linea d'ingresso in area. Il vice-capitano del Carpi, tutto solo, in girata, va di conclusione decisa. Micai non può nulla per il vantaggio degli emiliani.

39' - Sponda di Jallow, conclusione a volo di Djuric: forte, ma centrale il sinistro del bosniaco. Parata comoda per Piscitelli.

36' - Akpa-Akpro è il primo ammonito della gara: gioco pericoloso su Di Noia che si rialza solo dopo l'ingresso dello staff medico carpigiano.

29' - Sempre Casasola. Dall'argentino, ulteriore conclusione verso la porta difesa da Piscitelli, ma fuori misura in modo netto.

23' - Buona soluzione da un esterno all'altro. Casasola crossa in area, coperto dal Carpi il tentativo aereo di Vitale.

19' - Dopo un recupero della sfera, Casasola va di soluzione individuale e spara dal limite dell'area. Risposta, solo in angolo, di Piscitelli.

18' - La Salernitana si propone in attacco con buone giocate di sponda offerte da Djuric, tra i più attivi, dell'undici granata. Combinazione con Casasola, manca lo spunto in area. Il Carpi prova a rispondere con un tiro dalla distanza di Di Noia che scorre distante dalla porta difesa da Micai.

10' - Non si registrano occasioni vere e proprie dopo dieci minuti, ma l'avvio è deciso da una parte e dall'altra. Di fatto, la fase di studio è già stata superata.

14.52 - Al fianco del direttore sportivo granata, Angelo Fabiani, il co-patron della Salernitana, Marco Mezzaroma, prende posto in tribuna centrale dopo aver seguito le ultime fasi del riscaldamento delle due squadre sul manto erboso. Cinquecento i tifosi granata nel settore ospiti dell'impianto emiliano.

Alle 15, allo stadio "Sandro Cabassi" di Carpi, è fissato il calcio d'inizio della sfida Carpi-Salernitana. Segui il live, i flash di cronaca del match in terra emiliana.

Le formazioni - Stefano Colantuono ripropone il 3-5-2, ma con diverse novità dal primo minuto nella formazione della Salernitana. Micai in porta con Gigliotti, Schiavi e il ritorno di Perticone nella linea difensiva. Fuori, quindi, Mantovani e Migliorini dall'undici titolare. Esterni Casasola e Vitale. In mediana, Castiglia, Di Tacchio e Akpa-Akpro. In attacco, riecco Djuric al fianco di Jallow. Panchina per Bocalon. Il Carpi di mister Fabrizio Castori risponde con Piscitelli in porta. Pachonik, Poli, Sabbione, Pasciuti, Pezzi. A centrocampo Jelenic, Di Noia e Concas. In attacco, Machach alle spalle di Arrighini. Arbitra Luca Massimi di Termoli (assistenti Baccini di Conegliano e Borzomì di Torino, quarto uomo Ros di Pordenone).