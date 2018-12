Salernitana, squadra in ritiro dopo il flop di Carpi Ritiro "punitivo" per la rosa: tutti in discussione verso la sfida con il Foggia

Il 3-2 rimediato dal Carpi, il terzo ko di fila, apre ufficialmente la crisi in casa Salernitana. Dopo il tentativo di rimonta dal 3-0, solo sfiorato al termine di una nuova prova opaca, la società granata ha preferito non commentare la gara. Nessun volto tra squadra e dirigenza in sala stampa, in mixed zone, con la decisione di formalizzare il ritiro, a questo punto, da considerarsi anche "punitivo" dopo la terza sconfitta consecutiva.

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire da domani la squadra sarà in ritiro e che sono stati annullati tutti gli impegni in programma la prossima settimana tra cui la cena sociale di Natale inizialmente prevista per la serata di domani. Si comunica inoltre che è stato indetto il silenzio stampa": questo il comunicato del club di via Allende.

Fiducia confermata a Stefano Colantuono. Almeno 5 i giorni di ritiro a San Gregorio Magno. In provincia, il tentativo di riordinare le idee di un progetto tecnico caduto sul più bello, dopo la lunga sosta.