Universiadi, De Luca: «Siamo l'esempio del Sud migliore» Il parlamentare Pd all'Arechi insieme a Lotti: «Abbiamo investito su un evento internazionale»

«Questo è l’esempio del Sud migliore e del Paese migliore». Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico, non ha dubbi sull’importanza che potranno ricoprire le Universiadi per il territorio campano. «Mentre altre forze politiche bloccano tutto, gli investimenti, le grandi opere. Roma ha paura d’investire sulle Olimpiadi, creano confusione tra Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali, qui in Campania si è puntato d’investire su evento internazionale», ha detto il primogenito del governatore campano che questa mattina ha partecipato al sopralluogo allo stadio Arechi insieme all’ex ministro per lo Sport, Luca Lotti. «È un’occasione estremamente importante. Siamo orgogliosi di quanto è stato fatto in questa regione grazie al governo di centrosinistra per portare un evento che ha una portata internazionale. Qui verranno 8mila atleti, 1000 direttori di gara, saranno coinvolti 170 Paesi, più di 18 discipline sportive. È un evento di portata mondiale».

Le Universiadi, inoltre, come sta accadendo per l’Arechi, consentiranno di «ristrutturare tante infrastrutture sportive» e di portare «economia, turismo, ricchezza», aumentando «la conoscenza del territorio». «Non abbiamo paura - ha concluso De Luca - di competere a livello internazionale e di accettare le sfide per rilanciare il nostro territorio e mettere in moto l’economia e dare anche possibilità di sviluppo ai nostri giovani».