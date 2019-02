Centenario Salernitana, si mobilita la Nazionale parlamentari Lotti e De Luca propongono un'amichevole benefica per celebrare i 100 anni del club

Un’amichevole tra la Nazionale parlamentari e una selezione di amministratori locali per celebrare i 100 anni dalla fondazione della Salernitana. La proposta, già trapelata nelle scorse settimane, è stata ufficializzata dall’ex ministro per lo Sport, Luca Lotti che questa mattina ha effettuato un sopralluogo allo stadio Arechi di Salerno. L’idea, condivisa dal collega parlamentare Piero De Luca, sarà proposta già martedì al direttivo del gruppo. «La Nazionale parlamentari, fondata nel 1981, è un gruppo nel quale si ritrovano il martedì sera gli esponenti di tutti i partiti per correre con un pallone tra i piedi e organizzare eventi di beneficenza». L’iniziativa s’inserisce nel programma di eventi organizzato per celebrare il centenario della società granata che ricorre il prossimo 19 giugno. La partita amichevole tra la Nazionale parlamentari e (probabilmente) una selezione di amministratori locali dovrebbe tenersi proprio a giugno. Da definire, inoltre, l’organizzazione a cui sarà devoluto il ricavato.