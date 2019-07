Salernitana, summit con Cerci: si cerca l’intesa Il calciatore ha pranzato con Bianchi e Fabiani prima d’incontrare anche Ventura

La Salernitana tratta con insistenza Alessio Cerci. L’ex Milan e Atletico Madrid è da stamane in città per discutere con il club granata il suo possibile approdo all’ombra dell’Arechi. Il calciatore ha pranzato in un ristorante a Pontecagnano Faiano in compagnia del da Angelo Fabiani e del dirigente Alberto Bianchi. Poco dopo anche Gian Piero Ventura ha raggiunto i tre per parlare con il suo “pupillo”. Alle 15.30 i due dirigenti granata hanno lasciato il ristorante, mentre il calciatore ha abbondato la struttura da un’uscita posteriore. Pochi minuti prima delle 16 Bianchi è tornato a riprendere Ventura che è rientrato a Salerno. La trattativa, al momento, è in corso. Tra le parti ci sarebbe una leggera distanza che potrebbe essere colmata nelle prossime ore.