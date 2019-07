Salernitana, quattro volti nuovi a San Gregorio Magno Si aggregano Lombardi, Giannetti e Billong. In prova anche un giovane attaccante portoghese

Quattro volti nuovi per la Salernitana nel ritiro di San Gregorio Magno. Dopo la prima seduta di allenamento svolta questa mattina nel centro sportivo dell’Alto Tanagro, il gruppo guidato da Gian Piero Ventura è cresciuto numericamente. Intorno alle 12.30 sono arrivati l’esterno Cristiano Lombardi e l’attaccante Niccolò Giannetti: il primo in prestito dalla Lazio, il secondo prelevato a titolo definitivo dal Cagliari. Entrambi in mattinata avevano fatto tappa al Check-up di Salerno per sostenere le visite mediche. Successivamente sono stati accompagnati a San Gregorio Magno dal dirigente Alberto Bianchi e nel pomeriggio hanno anche svolto il primo allenamento agli ordini di Ventura.

Intorno alle 16, invece, è stata la volta di Jean-Claude Billong. Il difensore di proprietà del Benevento questa mattina è stato in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Salernitana almeno per i prossimi due anni. La trattativa, infatti, è stata portata a termine sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto in favore del club granata. Insieme al difensore francese è arrivato in ritiro anche Muhamed Serifo Djamanca Varela. L’attaccante, classe ’98 di nazionalità portoghese, arriva in prova alla corte di Ventura che utilizzerà questi giorni per valutarlo. Lo scorso anno ha indossato la maglia del Budoni in serie D, mettendo a segno 7 reti in 37 partite.

fonte foto: Facebook U.S. Salernitana 1919 - Nicola Ianuale