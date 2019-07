Salernitana, Ventura ai tifosi: «Bisogna creare presupposti» Il tecnico al termine dell'allenamento si è confrontato con un gruppo di sostenitori

«Bisogna creare i presupposti per vincere». Gian Piero Ventura, al termine della seduta di allenamento effettuata questa mattina nel ritiro di San Gregorio Magno si è intrattenuto a parlare con un gruppo di tifosi che ha raggiunto la cittadina dell’Alto Tanagro per seguire da vicino i primi passi del gruppo granata. «Quella trascorsa è un’annata che lascia il segno, bisogna pulire la mente. E per farlo serve il tempo necessario oltre che serenità. La Salernitana deve avere l’ambizione ma questo lo puoi fare se ci sono i presupposti». Ventura ha poi ricordato il clima che trovò a Torino all’inizio della sua avventura. «Se vai su youtube, vedi le immagini del primo giorno di allenamento del Torino che risalgono a sette-otto anni fa. C’erano tanti striscioni contro il presidente, erano tutti arrabbiati. Io dissi: “è inutile che mi dici voglio vincere a San Siro” perché per farlo devi creare i presupposti. Il Torino poi è andato in serie A, ha raggiunto l’Europa e ha vinto tre volte di fila a San Siro. Lo dico con affetto, si può essere ambiziosi ma devi creare i presupposti per vincere». Ventura, poi, ha ribadito che sul fronte mercato «ancora un po’ arriverà», chiedendo ai tifosi di «guardare l’impegno» con cui la squadra sta affrontando i primi giorni di ritiro.