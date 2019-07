Salernitana, fissata un'altra amichevole: ecco il programma Il club valuta la possibilità di tornare a San Gregorio Magno dopo l'11 agosto

Diventano quattro le amichevoli della Salernitana nel ritiro di San Gregorio Magno. A partire da domani, quando ci sarà la "prima" con la selezione Sele-Tanagro (ore 17.30), dunque, la truppa guidata da Gian Piero Ventura sarà attesa da un vero tour de force. Giovedì prossimo (sempre con fischio d'inizio alle ore 17.30 e ingresso gratuito) i granata affronteranno la selezione di calciatori senza contratto dell'Aic Equipe Campania che si sta allenando a Baronissi.

Un match, dunque, che si incastra con i già programmati appuntamenti previsti contro Sambenedettese (martedì, ore 17.30) e Picerno (domenica, ore 17.30). Per entrambe le sfide è previsto un biglietto d'ingresso all'impianto di San Gregorio Magno al costo di 7 euro (potranno prendere posto gratuitamente sugli spalti gli under 14 e i diversamente abili).

La Salernitana, poi, tornerà in città per il triangolare dedicato alla memoria di Carmine Rinaldi, il "Siberiano", previsto all'Arechi il primo agosto con le sfide contro i gemellati di Bari e Reggina e in vista della sfida di Coppa Italia dell'11 agosto che segnerà il debutto ufficiale della squadra di Ventura. Che, poi, potrebbe tornare nuovamente a San Gregorio Magno: come rivelato dal vice sindaco Rita Robertazzi, il club «ha chiesto ufficiosamente se c'è la possibilità di ritornare dopo l'11 agosto. Il centro sportivo in quei giorni sarà occupato dall'Altamura, cercheremo di incastrare tutti gli impegni e accontentare la Salernitana».