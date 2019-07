Salernitana, nove reti nella prima sgambatura in ritiro Giannetti segna il primo gol della stagione, Ventura prova il 3-5-2

Gol e applausi di circa 600 tifosi per la prima amichevole stagionale della Salernitana. Finisce 9-0 per i granata il test contro la Rappresentativa Sele Tanagro giocata presso il centro sportivo di San Gregorio Magno, sede del ritiro della squadra di Gian Piero Ventura.

Contro sparring molto combattivi, tra cui spiccavano i nomi degli ex granata Robertiello, Imparato e Luca Orlando, la Salernitana ha chiuso il primo tempo sul 2-0 con gol di Giannetti e Kiyine. In campo, nel 3-5-2 sono scesi Vannucchi tra i pali; Karo, Billong e Carillo in difesa; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro e Kiyine hanno agito a centrocampo con Giannetti e Djuric in avanti.

Nella ripresa la goleada. L’undici granata è cambiato con Micai in porta; Pucino, Gigliotti e Migliorini in retroguardia; Morrone, Odjer, Castiglia, Lombardi, Lopez a centrocampo, Calaiò e Jallow coppia d’attacco. Doppiette di Calaiò e Jallow, in rete anche Odjer, Migliorini e Gigliotti.

Prossimo test mercoledì, sempre a San Gregorio Magno, contro la Sambenedettese.

Salernitana-Rappresentativa Sele Tanagro 9-0

SALERNITANA 3-5-2

PRIMO TEMPO: Vannucchi; Karo, Billong, Carillo; Cicerelli, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Giannetti, Djuric (40’ pt Orlando).

SECONDO TEMPO: Micai; Pucino, Gigliotti, Migliorini; Morrone (41’ st Marino), Odjer, Castiglia, Lombardi (33’ st Kalombo), Lopez; Calaiò (33’ st Varela), Jallow.

In panchina: Russo. Allenatore: Ventura.

RAPPRESENTATIVA SELE-TANAGRO 4-3-2-1

Robertiello; Imparato, Taddeo, Itri, Iommazzo; Perfection, Tourè, Viscido; Orlando L., Trimarco; Ferrentino.

In panchina (tutti entrati nella ripresa): Faggiano, Pappalardo, Cirillo, Iuzzolino, Orlando F., Pellegrino, Teta, Coquin, Grammatico, Mariseno, Balasa. Allenatore: Menza.

ARBITRO: Fortuna di Salerno (assistenti Petrignola e Florio).

RETI : 33’ pt Giannetti (S), 43’ pt Kiyine (S), 5’ st Calaiò (S), 7’ st rig. Calaiò (S), 14’ st Jallow (S), 17’ st Odjer (S), 33’ st Jallow (S), 35’ st Migliorini (S), 44’ st Gigliotti (S).

NOTE. Spettatori 600 circa. Angoli 10-1 per la Salernitana.